ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре объяснили прирост случаев COVID-19 в Петербурге

12:16
  • среда
  • 20 января 2021

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу заболевших

Санкт-Петербург оказался новым лидером в стране по числу выявленных случаев коронавируса. Это может быть связано с завершением инкубационного периода COVID-19 на фоне возвращения горожан на работу после праздников, а также с более низкими темпами вакцинации, чем в Москве, считают в Роспотребнадзоре.

Врач оценил снижение числа случаев COVID-19 в Москве
Попова сравнила уровень заболеваемости COVID-19 в России и в Европе

За последние сутки в России число заболевших коронавирусом увеличилось на 21 152 человека, из них в Москве 2 452 заразившихся, а 3 347 – в Санкт-Петербурге. Северная столица "лидирует" по этому показателю второй день подряд, передает РИА Новости.

"Тестирование сейчас находится на уровне 26-30 тысяч тестов в сутки. Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись, и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", - предположили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в Санкт-Петербурге
Люди в медицинских масках в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.