В Роспотребнадзоре объяснили прирост случаев COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу заболевших

Санкт-Петербург оказался новым лидером в стране по числу выявленных случаев коронавируса. Это может быть связано с завершением инкубационного периода COVID-19 на фоне возвращения горожан на работу после праздников, а также с более низкими темпами вакцинации, чем в Москве, считают в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России число заболевших коронавирусом увеличилось на 21 152 человека, из них в Москве 2 452 заразившихся, а 3 347 – в Санкт-Петербурге. Северная столица "лидирует" по этому показателю второй день подряд, передает РИА Новости.

"Тестирование сейчас находится на уровне 26-30 тысяч тестов в сутки. Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись, и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", - предположили в ведомстве.

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