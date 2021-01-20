Москва расширила возможности для бесплатной вакцинации от COVID-19

В столице начали работать выездные бригады

В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

С 20 января сделать прививку можно в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город".

"В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины", - рассказала Ракова.

Сделать прививку в выездных пунктах можно бесплатно и без предварительной записи. График работы можно узнать на сайте mos.ru.

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