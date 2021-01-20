В ЕС заявили о подготовке "единого ответа" России на арест Навального

Речь идет о новых санкциях

Новые ограничительные меры в отношении Москвы обсуждаются в различных инстанциях Евросоюза. Это уже вторая часть санкций, введенных из-за Алексея Навального – первый пакет был принят сразу после инцидента с блогером в октябре прошлого года.

"Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", - заявил журналистам посол ЕС в России Маркус Эдерер. Посол добавил, что любая страна-член ЕС может выступить инициатором новых ограничительных мер, но их потом нужно согласовать с другими партнерами. Вопрос обсудят 25 января на встрече глав МИД ЕС.

Заявления западных лидеров о Навальном, якобы отравленном боевым веществом "Новичок", идут как под копирку, - оценил на днях выступления европейских политиков глава МИД России Сергей Лавров. В МИДе посоветовали зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"