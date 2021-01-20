Кадыров доложил Путину о разгроме бандподполья в Чечне

В республике уничтожена банда террориста Аслана Бютукаева

В Чечне полностью ликвидировано бандподполье известного террориста Аслана Бютукаева. Об успешном завершении спецоперации сообщил глава республики Рамзан Кадыров, отметив, что с группировкой полностью покончено.

По словам Кадырова, он лично доложил Владимиру Путину об уничтожении боевиков. Президент был в курсе операции с самого начала и "лично вносил корректировки".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все участники спецоперации будут представлены к государственным наградам.

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