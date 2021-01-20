В России началась регистрация третьей отечественной вакцины от COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в нашей стране может быть выработан в этом полугодии

В России началась процедура регистрации уже третьей отечественной вакцины от коронавируса - "КовиВак". Сегодня документы поступили в Минздрав. Заявление о регистрации - теперь на территории Европейского Союза - подали и разработчики "Спутника V".

Примета времени - услышать приглашение на прививку в стенах театра. В "Геликон-опере" мобильный пункт вакцинации в первые же часы после открытия пользуется популярностью. О возможности привиться здесь жители окрестных домов узнали накануне из SMS-рассылки.

Для работы медиков здесь отремонтировали кабинет, завезли холодильник, в котором может храниться препарат. Пункт вакцинации пока работает с 10 утра до 9 вечера. Среди первых, кто выразил желание сделать прививку, сотрудники театра во главе с художественным руководителем.

Процедурный кабинет в театре осмотрел Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что москвичи активно откликаются на призыв вакцинироваться.

"В одно из направлений главных - вакцинацию - включились коммерческие торговые центры и даже вот "Геликон-опера" проявила инициативу. Это очень тоже важно, потому что сегодня в сфере пострадавших наша культура, театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры. И когда сами театры вносят посильный вклад в эту борьбу, это здорово, это гражданский мужественный поступок", - заявил Собянин.

К началу этой недели количество пунктов вакцинации в Москве превысило сотню. В среду мобильные точки открылись в нескольких крупных торговых центрах и популярном фуд-молле. Процедура - как в поликлинике: сначала осмотр терапевта, заполнение анкеты. Затем сама прививка и еще полчаса - под наблюдением медиков. Предварительная запись не нужна, только документ, удостоверяющий личность. То есть вакцинироваться могут и гости столицы. Если, конечно, они смогут потом вовремя поставить и второй компонент вакцины.

Около 2200 прививочных пунктов вакцинации сейчас открыты по всей стране. В феврале в регионы планируют поставить более 5 миллионов доз вакцины от COVID, заявляют в Министерстве здравоохранения. Сегодня на первом после каникул заседании Совета Федерации глава ведомства рассказал, что производство вакцины сейчас ведется на шести площадках. Все партии препарата проходят единую систему контроля качества.

"До каждого региона доведена понедельная поставка в объемах, для этого, в том числе, формируется ресурс по записи, для того, чтобы поступающие препараты, соответственно, население и медицинские работники могли прогнозировать - когда, сколько, чего", - сообщил Михаил Мурашко.

Также Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в нашей стране может быть выработан уже в этом полугодии. Министр уточнил, что для достижения такой цели необходимо вакцинировать 60 процентов населения.

Егор Киселёв, Ирина Захарова, "ТВ Центр".

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