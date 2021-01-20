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Собянин: за три года в Москве планируется построить 30 поликлиник

14:20
  • среда
  • 20 января 2021

Столица реализует масштабную программу строительства медучреждений

В районе Солнцево на западе Москвы возводят поликлинику для детей и взрослых. Площадку в среду посетил Сергей Собянин.

В проекте - пятиэтажное здание с цокольным этажом общей площадью больше 10 с половиной тысяч квадратных метров. Оно будет разделено на два блока. Помещения оснастят самым современным оборудованием, передает "ТВ Центр".

Для обеспечения эпидемиологической безопасности и разделения потоков пациентов создадут отдельные входы и выходы. Медучреждение будет обслуживать около 50 тысяч жителей Солнцева, а также близлежащих районов.

"Ведём масштабное строительство объектов здравоохранения. На ближайшие три года, по планам адресной инвестиционной программы города, предусмотрено строительство 30 зданий поликлиник. Одно из них строится в Солнцево. Начали строительство в прошлом году, но уже темпы неплохие. Готовность достаточно большая по объёму выполненных работ", - сообщил Собянин.

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