В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса

Сделать прививки можно без записи, бесплатно и под контролем врачей

Сегодня в Москве открылись новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Прививку можно сделать теперь ещё и в фудмолле "Депо", Геликон-опере, во флагманском офисе "Мои документы" в "Афимол-сити", а также в двух торговых центрах. Причём, без записи и бесплатно. Всё - под контролем столичных врачей и с соблюдением санитарных норм.

К открытию пункта вакцинации в популярном гастрономическом кластере "Депо Лесная" собралась небольшая очередь. Впрочем, те, кто подошел позднее, уже свободно проходили к стойкам регистрации.

"Привиться может любой желающий. Достаточно прийти с документом, удостоверяющим личность. Заполнить информированное согласие, анкету. После этого желающий будет осмотрен врачом и допущен к вакцинации", - сообщил заведующий филиалом городской поликлиники №3 Алексей Смышляев.

Предварительной записи на получение первой дозы вакцины здесь не требуется. А вот на введение второго компонента медики сразу записывают, ведь важно не нарушить временной интервал между инъекциями. Дмитрий Журавлев - бариста в одной из кондитерских гастроквартала. Привиться от коронавируса забежал перед сменой.

"Я не знаю, болел ли я или нет, но где-то в мае месяце на картине были все похожие симптомы. Сдавал на антитела, но ничего не показало. Как только узнал, что здесь будет вакцинация, вот сразу вызвался", - говорит он.

Вся процедура занимает около 40 минут: четверть часа уходит на медосмотр и саму вакцинацию. И ещё минут 30 потом нужно побыть под наблюдением врачей.

По своему виду мобильные пункты вакцинации от коронавируса почти не отличаются от обычных условий в поликлинике. Здесь есть несколько изолированных кабинетов для осмотра перед процедурой и отдельные прививочные кабинеты. Единственное, чего тут нет, так это привычной больничной атмосферы, что, по отзывам первых посетителей, действует очень ободряюще.

"Не чувствуется, что ты пришел в больницу и здесь тебе сейчас будут проводить какую-то страшную манипуляцию. Решили, что это очень удобно, место знакомое. И такая знаете не медицинская история, а более светская", - делится Ольга Острейко.

Подобный выездной пункт, где привиться можно с комфортом, не отрываясь от привычных дел, с начала недели работает в ГУМе. Сегодня открылись еще несколько - в торговых центрах "Океания" и "Город", а также театре "Геликон-опера".

"Есть время, когда прививаются артисты театра. Есть время, когда прививаются артисты других московских театров, мы договорились об этом. Постоянно в течение дня идут еще и москвичи. Вечером, когда спектакль, перед спектаклем, может привиться часть публики, которая приходит на спектакль и в антракте тоже", - говорит руководитель театра Дмитрий Бертман.

Впрочем, оказывать посильную помощь страждущим для этих стен не в первой. Так исторически сложилось, что временные госпитали здесь располагались и во времена Первой мировой войны и в годы Великой Отечественной. Теперь здание театра послужит людям и в непростой период борьбы с коронавирусом.

"Россия, Москва и весь мир натерпелись от коронавируса, который нанёс существенный удар и по социальному самочувствию, и по здоровью граждан, и по экономике. Чем раньше мы победим его, тем, конечно, лучше будет для всех. Все ждут этого момента. Но одно дело ждать, другое дело - двигаться и принимать какие-то… посильную лепту вносить в эту борьбу", - сказал Сергей Собянин.

Всего в городе работает 120 выездных и стационарных пунктов - в поликлиниках. График их работы можно узнать на портале mos.ru. С собой нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Татьяна Сидорова, Александр Козликин, Станислав Ильин, Павел Скворцов. "ТВ Центр".

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