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"Планируем": Анастасия Костенко ответила на слухи о беременности

13:31
  • среда
  • 20 января 2021

Меньше года назад модель стала мамой во второй раз

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременности. Модель поблагодарила подписчиков за поздравления, но сообщила, что для третьего ребенка еще рано.

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Слухи о скором прибавлении в семействе футболиста появились после того, как Тарасов в одном из интервью упомянул об интересном положении супруги. Поклонники пары неправильно поняли его слова и бросились поздравлять девушку.

Костенко объяснила, что сейчас не беременна, но они с мужем не отрицают возможности рождения третьего ребенка.

"Я не беременна! В директе столько поздравлений. Мы не отрицаем, что в дальнейшем планируем, но не так сразу же! В свою очередь я хочу пожелать всем ждущим заветные две полоски", - написала модель.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в браке с 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей – двухлетнюю Милану и Еву, которой еще не исполнилось и года.

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