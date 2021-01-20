Пожар на строительном рынке в Москве попал на видео

Сейчас следователи выясняют причины ЧП

Только к утру спасателям удалось справиться с крупным пожаром на юге Москвы. Около трёх часов ночи на Калужском шоссе загорелся металлический ангар на строительном рынке "Славянский мир", передает "ТВ Центр".

Предположительно, вспыхнули пиломатериалы. Пламя быстро распространялось и уже скоро горело более 200 квадратных метров. В густом дыму оказалась вся близлежащая территория. Никто не пострадал, соседние постройки оказались нетронуты.

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