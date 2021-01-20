Жильцы ветхого дома в Лыткарино боятся обрушения

Когда будет переселение и какие необычные инженерные решения предложила управляющая компания?

Жители аварийного дома в подмосковном Лыткарино боятся не дождаться своего переезда. Их дом 62-го года постройки буквально разрушается на глазах, но расселять людей никто не спешит. Местных чиновников не смущает ни дырявая крыша, ни прохудившийся водопровод, ни огромные трещины в стенах. Вместо помощи звучат только отговорки и обещания.

На фоне современных высоток этот дом в подмосковном Лыткарино больше напоминает строительный барак. Причём облупившаяся краска и деревянные двери в подъезде - это лишь полбеды. На них жильцы уже давно не обращают внимания. У квартирантов есть проблемы посерьезней.

В доме 62-го года постройки изношены все коммуникации. Крыша течёт не переставая. Во время сильного ливня или оттепели потоки воды доходят до первых этажей и подвала. При этом снизу дом тоже подмывает. Только уже от прохудившегося водопровода.

Дом в прямом смысле слова трещит по швам. Труба холодного водоснабжения в крайне изношенном состоянии. Где-то в стене уже прохудилась. Капель - как по весне.

Именно обрушения жители боятся больше всего. Сначала они обнаружили в подвале интересное инженерное решение. Опорная плита повисла в воздухе. Чтобы занять пространство, управляющая компания подложила в промежуток между сваей обычный деревянный брусок и отрапортовала, мол, проблема устранена. Трещины в стенах достигают семи сантиметров. От этого дом продувается и промерзает.

По соседству с этой пятиэтажкой некоторое время назад была такая же. Но после того, как от нее отвалились плиты и раздавили машину, дом всё-таки расселили в экстренном порядке. Жильцы опасаются, что с этой постройкой чиновники ждут такого же исхода.

"Экспертиза установила, что дом в крайне аварийном состоянии, 82% износа. Непосредственно обрушение может произойти в любой момент", - рассказал житель аварийного дома Антон Курчаков.

После многочисленных жалоб их жильё всё-таки признали аварийным. Но расселять людей некуда, говорят в администрации. В Лыткарино запасного жилого фонда нет. Для жителей этой и других пятиэтажек строился отдельный дом. Но вот уже как 4 года стройка заморожена. Строительная компания обанкротилась, не успев завершить даже каркас. Но, по словам главы городского округа, проблему решат в кратчайшие сроки.

Жители уже не верят в обещания чиновников. По их словам, прошлые главы городского округа обещали то же самое. Даже уже частично расселяли дом после сильного пожара в первом подъезде. Но вскоре квартиры вновь были проданы и заселены. Тем не менее, жильцы надеются, что после стольких жалоб и происшествий новый дом всё-таки достроят и их успешно расселят быстрее, чем случится очередное ЧП.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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