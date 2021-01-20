Специалисты Мосводостка провели аэрацию Патриарших прудов

Зачем это нужно?

Этим утром на Патриарших прудах местные жители могли наблюдать необычную картину - рабочие прямо на льду устанавливали деревянные ящики и тянули к ним шланги. Так специалисты Мосводостка проводили так называемую принудительную аэрацию водоема, а точнее - насыщали его кислородом, передает "ТВ Центр".

С наступлением холодов большинство городских прудов, а их в столице 250, покрываются льдом. В результате в воду перестает поступать столь необходимый для рыб и растительности воздух. Чтобы поддержать экосистему водоемов, бригады ежедневно проводят их гидрохимический анализ. И если содержания кислорода низкое, сверлят лунки и поводят к ним специальные компрессоры.

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