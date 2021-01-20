Названы сроки формирования в России коллективного иммунитета к COVID-19

Глава ведомства сообщил, сколько человек должны получить антитела

В Минздраве считают, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции среди россиян может быть сформирован уже в ближайшие полгода. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии", - сказал министр.

Он подчеркнул, что, по подсчетам экспертов, для формирования коллективного иммунитета устойчивыми к вирусу должны быть не менее 60% взрослого населения страны или же порядка 68 миллионов россиян, передает РИА Новости.

С 18 января в России началась массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Ожидается, что в скором времени в программу вакцинации будет включен и препарат Центра Чумакова.

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