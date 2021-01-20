Реабилитацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи

Подготовлены рекомендации по восстановлению пациентов с коронавирусом

В программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам включен специальный тариф на реабилитацию переболевших коронавирусом пациентов. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об этом сенаторам во время правительственного часа в Совете Федерации.

"В этом году в программу государственных гарантий включен специальный тариф на реабилитацию после COVID-19. И нами выпущены методические рекомендации, сейчас готовится новая версия по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказал Мурашко.

Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ранее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Она учитывает особенности работы в условиях распространения коронавируса: даже при повышенной нагрузке на поликлиники и больницы пациенты получат необходимое лечение, передает РИА Новости.

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