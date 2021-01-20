ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реабилитацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи

13:18
  • среда
  • 20 января 2021

Подготовлены рекомендации по восстановлению пациентов с коронавирусом

В программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам включен специальный тариф на реабилитацию переболевших коронавирусом пациентов. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об этом сенаторам во время правительственного часа в Совете Федерации.
Минздрав получил документы для регистрации третьей российской вакцины

"В этом году в программу государственных гарантий включен специальный тариф на реабилитацию после COVID-19. И нами выпущены методические рекомендации, сейчас готовится новая версия по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказал Мурашко.

Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ранее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Она учитывает особенности работы в условиях распространения коронавируса: даже при повышенной нагрузке на поликлиники и больницы пациенты получат необходимое лечение, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Реабилитация пациентов после СOVID-19
Реабилитация пациентов после СOVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.