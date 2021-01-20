Невролог перечислил самые опасные виды головной боли

Врач посоветовал сразу обращаться за медицинской помощью

Стандартная мигрень не всегда вызывает сильное беспокойство, однако некоторые виды головных болей указывают на то, что нужно срочно обратиться к врачу. О том, какая боль несет серьезные риски для здоровья, рассказал невролог Александр Евдокимов.

Специалист предупредил, что внезапная головная боль, сопровождающаяся учащением сердцебиения, затрудненным дыханием, потливостью и покраснением глаз указывает на гипертонический криз.

"Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую", - отметил Евдокимов.

Если боли длительные, то они могут указывать на изменения в кровотоке мозга, что является одним из признаков развития онкологии. Невролог посоветовал пройти полное обследование, которое позволит обнаружить болезнь на ранней стадии или исключить патологию.

Врач добавил, что иногда головные боли могут возникать из-за инфекционных заболеваний, например, энцефалита или менингита. В этом случае нежелание обращаться к врачу может привести к летальному исходу, передает "Пятый канал".

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