ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили изданные Трампом указы о помиловании

13:36
  • среда
  • 20 января 2021

Москва предпочла бы видеть в списке россиян Бута и Ярошенко

Опубликованный Белым домом список лиц, помилованных действующим президентом США Дональдом Трампом, оценили в Кремле. Москва предпочла бы видеть в этом перечне россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков оценил перспективы контактов Путина с Трампом и Байденом

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены, чтобы эти граждане были освобождены", - заявил Песков.

Константина Ярошенко в 2011 году приговорили в США к 20 годам заключения - по обвинению в якобы имевшей место подготовке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его незаконно вывезли в США, а в 2012 году признали виновным в "подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма". Оба россиянина предъявленные обвинения отрицают.

Дональд Трамп перед тем, как покинуть Белый дом, помиловал 73 человека и смягчил наказание еще семи десяткам. В списке, в частности, бывший советник Стивен Бэннон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной политконсультант Пол Эриксон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США за колючей проволокой
Флаг США за колючей проволокой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.