В Кремле оценили изданные Трампом указы о помиловании

Москва предпочла бы видеть в списке россиян Бута и Ярошенко

Опубликованный Белым домом список лиц, помилованных действующим президентом США Дональдом Трампом, оценили в Кремле. Москва предпочла бы видеть в этом перечне россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены, чтобы эти граждане были освобождены", - заявил Песков.

Константина Ярошенко в 2011 году приговорили в США к 20 годам заключения - по обвинению в якобы имевшей место подготовке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его незаконно вывезли в США, а в 2012 году признали виновным в "подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма". Оба россиянина предъявленные обвинения отрицают.

Дональд Трамп перед тем, как покинуть Белый дом, помиловал 73 человека и смягчил наказание еще семи десяткам. В списке, в частности, бывший советник Стивен Бэннон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной политконсультант Пол Эриксон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.

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