Госдума рассмотрела закон о запрете второго гражданства для чиновников

Документ принят в первом чтении

В среду Госдума приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на западе для неправомерного давления на нашу страну.

Выступая на пленарном заседании, парламентарии подчеркнули - ситуация во многих странах, осуждающих Россию, оставляет желать лучшего. Это и раскол общества, и расовое противостояние, и жестокое подавление протестных акций, которое на своей территории западные страны считают правомерным, а другие за это подвергают санкциям.

Депутаты же призывают придерживаться единого подхода в оценке событий. В то же время парламентарии единогласно пришли к решению - госслужба и иностранное гражданство несовместимы. Президентский проект, запрещающий чиновникам иметь даже вид на жительство, принят в первом чтении, передает "ТВ Центр".

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