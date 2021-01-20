Матвиенко отвергла идею о введении в России COVID-паспортов

Она напомнила, что вакцинация - дело добровольное
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить "ковидные паспорта". Она объяснила это тем, что в стране вакцинация от COVID-19 остается добровольным решением каждого.
Матвиенко подчеркнула, что о введении нового документа "никто не говорил", а разговоры о скором их появлении – это "изобретение в общественном мнении".
"Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать", - сказала спикер Совфеда.
Она добавила, что вакцинация является практически единственным, и в то же время самым действенным и безопасным способом остановить пандемию, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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