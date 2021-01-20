ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко отвергла идею о введении в России COVID-паспортов

14:19
  • среда
  • 20 января 2021

Она напомнила, что вакцинация - дело добровольное

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить "ковидные паспорта". Она объяснила это тем, что в стране вакцинация от COVID-19 остается добровольным решением каждого.

Названы сроки формирования в России коллективного иммунитета к COVID-19
Больше половины россиян выступили против "ковид-паспортов"

Матвиенко подчеркнула, что о введении нового документа "никто не говорил", а разговоры о скором их появлении – это "изобретение в общественном мнении".

"Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что вакцинация является практически единственным, и в то же время самым действенным и безопасным способом остановить пандемию, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.