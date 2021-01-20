Вашингтон объявил о возвращении в ВОЗ

Указ готовится подписать Байден после инаугурации

Джозеф Байден сразу после церемонии инаугурации намерен подписать ряд важных указов. Один из документов, который утвердит избранный президент США, отменяет решение о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения. Другой указ касается возвращения Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

"Избранный президент примет меры - не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды демократа.

Отмечается, что делегация США под руководством главного инфекциониста страны Энтони Фаучи уже на этой неделе примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ. А документ о возвращении в Парижское соглашение планируется уже сегодня передать ООН – тогда страна уже через 30 дней вернет статус участника этого договора, передает ТАСС.

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