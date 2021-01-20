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Депутат Мосгордумы Титов отметил совершенствование механизмов государственно-частного партнерства

14:56
  • среда
  • 20 января 2021

Новый формат заметно упрощает процедуру

В Москве упрощаются процедуры участия в частно-государственном партнерстве заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

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"Раньше заявки принимали в бумажном виде в городском агентстве управления инвестициями. Сейчас предприниматели получают возможность подготовить заявку в электронном виде и передать ее на инвестпортал Москвы investmoscow.ru, и, более того, получить обратную связь: если необходимо - доработать проект, получив предложения по оптимизации", - рассказал парламентарий.

Титов выразил надежду, что это положительно скажется на количестве новых проектов, и в итоге приведет к росту предпринимательской инициативы, диверсификации городской экономики и повышению ее устойчивости, появлению новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Также он отметил, что перевод обработки заявок в дистанционную форму поможет инвесторам.

"Механизмы частно-государственного партнерства широко применяются в различных сферах — от медицины, ЖКХ до дорожного строительства. Формат концессии привлекателен для предпринимательства, потому что по сути является инвестицией с очень низкими рисками, где все условия использования государственной земли или другой инфраструктуры понятны заранее, а отдача от вложений легко просчитывается. Москва при этом получает объекты высокого социального значения", - объяснил депутат.

Титов добавил, что подать концессионную инициативу могут юридические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на портале investmoscow.ru, срок рассмотрения обращений – от 14 до 30 календарных дней.

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