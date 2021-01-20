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Песков ответил на слова об "антизападной" идеологии Путина

14:55
  • среда
  • 20 января 2021

Главное для президента - процветание России, отметил спикер

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что Владимиру Путина якобы близок "антизападный, антиамериканский антилиберализм". В Кремле эти слова не оставили без ответа. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, идеи либерализма близки Путину.

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"Идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина", - цитирует заявление Пескова ТАСС.

Кремлевский спикер при этом уточнил, что главное для президента следующее: все должно быть в интересах России и для россиян. Вместе с тем Песков подчеркнул, что "либерализм либерализму рознь". На уточняющий вопрос о том, исповедует ли Путин идеи суверенного российского либерализма, пресс-секретарь ответил утвердительно.

По словам Пескова, либерализм не может быть универсальным, но может зиждиться только на национальных особенностях каждого государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера оценил риски начала новой мировой войны. По его словам, это невозможно, пока есть ядерный паритет. Также Песков добавил, что мир не застрахован от "лавинообразной дестабилизации в разных регионах". В частности, потенциально опасной точкой является Приднестровье.

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