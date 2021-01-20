ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доминикана намерена приобрести российскую вакцину от коронавируса

14:57
  • среда
  • 20 января 2021

Идут переговоры с РФПИ

Доминиканская Республика изучает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Уже сделаны первые шаги в этом направлении, сообщил доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг Кастельянос.
Минздрав опубликовал правила вакцинации "Спутником V"

"Мы изучаем возможность приобретения вакцины "Спутник V", мы уже общались с фондом прямых инвестиций... Комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины", - заявил посол агентству РИА Новости.

Дипломат поблагодарил правительство и народ России за помощь, оказанную в самом начале пандемии. Посол уже встретился с руководителями РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком. Сообщается, что на переговорах рассматривалось возможное соглашение о сотрудничестве и закупке вакцины, а также ее регистрация органами здравоохранения Доминиканы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.