Доминикана намерена приобрести российскую вакцину от коронавируса

Идут переговоры с РФПИ

Доминиканская Республика изучает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Уже сделаны первые шаги в этом направлении, сообщил доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг Кастельянос.

"Мы изучаем возможность приобретения вакцины "Спутник V", мы уже общались с фондом прямых инвестиций... Комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины", - заявил посол агентству РИА Новости.

Дипломат поблагодарил правительство и народ России за помощь, оказанную в самом начале пандемии. Посол уже встретился с руководителями РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком. Сообщается, что на переговорах рассматривалось возможное соглашение о сотрудничестве и закупке вакцины, а также ее регистрация органами здравоохранения Доминиканы.

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