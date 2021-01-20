МВД зафиксировало рост преступности в России

Тяжких и особо тяжких стало больше на 14%

Министерство внутренних дел отчиталось об уровне преступности в России по итогам 2020 года. Как отметили в пресс-службе ведомства, общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%. В МВД при этом уточнили, что количество тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло на 14%.

"Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Привели в МВД и дополнительную статистику. Так, число преступлений с использованием интернета в 2020-м увеличилось на 91%, при помощи мобильных телефонов - на 88%.

Ранее в МЧС подсчитали количество пожаров в России за год. В 2020-м было зарегистрировано 439100 таких происшествий, что на 6,9% меньше, чем в 2019-м. В них погибли 8262 человека - на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Среди погибших 355 несовершеннолетних.

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