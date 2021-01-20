ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД зафиксировало рост преступности в России

15:08
  • среда
  • 20 января 2021

Тяжких и особо тяжких стало больше на 14%

Министерство внутренних дел отчиталось об уровне преступности в России по итогам 2020 года. Как отметили в пресс-службе ведомства, общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%. В МВД при этом уточнили, что количество тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло на 14%.

Росстат назвал подорожавший сильнее всего за год продукт
Экспорт легковых машин из России снизился за год

"Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Привели в МВД и дополнительную статистику. Так, число преступлений с использованием интернета в 2020-м увеличилось на 91%, при помощи мобильных телефонов - на 88%.

Ранее в МЧС подсчитали количество пожаров в России за год. В 2020-м было зарегистрировано 439100 таких происшествий, что на 6,9% меньше, чем в 2019-м. В них погибли 8262 человека - на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Среди погибших 355 несовершеннолетних.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция проводит задержание
Полиция проводит задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.