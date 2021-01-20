В Минкульте рассказали, когда откроются музеи и театры

Их закрыли из-за пандемии
Глава Минкульта России Ольга Любимова заявила, что все федеральные музеи и театры будут открыты после соответствующего решения главного санитарного врача в каждом из регионов страны.
"Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - подчеркнула министр культуры.
Она добавила, что в Москве учреждения культуры могут быть открыты, как только оперштаб сочтет это возможным, передает РИА Новости.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин распорядился продлить до 21 января все введенные из-за пандемии ограничения, кроме обучения школьников. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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