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Путин призвал восстанавливать деловую активность в ЕАЭС

15:12
  • среда
  • 20 января 2021

На экономике стран сообщества сказалась эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса и ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере стран Евразийского экономического союза. Сократился валовый внутренний продукт, промышленное производство, снизились объемы торговли – и все это отразилось на рынке труда, отметил президент России Владимир Путин.
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"Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит и доходов людей", - заявил Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.

Путин подчеркнул, что на пространстве ЕАЭС  общие рынки в большинстве секторов экономики уже созданы и успешно работают. В остальных сферах производства движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжается, заключил российский лидер.

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