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"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями

15:20
  • среда
  • 20 января 2021

Слияние произойдет уже в ближайшие дни

Первый замглавы думской фракции Справедливой России Михаил Емельянов сообщил об объединении партии еще с двумя - "За правду" и "Патриотами России".

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"Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель - создать левую партию, левопатриотическую", - цитирует Емельянова ТАСС.

Он добавил, что соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Слияние, объяснил собеседник агентства, направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства.

Изменение названия партии не исключено, но на определенной версии пока не остановились.

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