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Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

15:27
  • среда
  • 20 января 2021

Его имя не называется

Один из депутатов Госдумы попал в реанимацию после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Ещё один депутат в реанимации в связи с коронавирусом", - заявил Володин (цитата по РИА Новости). Имя парламентария не раскрывается.

На прошлой неделе Володин сообщил, что один из депутатов находится в реанимации. Позже стало известно о кончине депутата, героя СССР Николая Антошкина.

В декабре от ковида умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов. Несколько недель до своей кончины он находился в тяжелом состоянии. "Он неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ", - сообщили во фракции КПРФ в Госдуме.

Шурчанов стал вторым членом фракции, умершим в результате заболевания ковидом. 23 сентября по той же причине скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев.

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