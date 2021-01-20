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Медики назвали четыре напитка, снижающих артериальное давление

15:34
  • среда
  • 20 января 2021

Один из них - томатный сок

Британская газета Express опубликовала заключение врачей, определивших четыре напитка, снижающих артериальное давление. Первое место в этом рейтинге занял свекольный сок, дающий необходимый эффект уже через несколько часов после употребления. Состояние улучшится, и если съесть овощ вареным.

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Далее в списке идут томатный сок (также нормализует уровень холестерина), настой чайного гриба (богат пробиотиками) и красный чай из гибискуса (род растений семейства Мальвовые).

Ранее аналитики британской организации Blood Pressure UK выявили неочевидный симптом сердечных заболеваний. Отек лодыжек, говорят врачи, может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности.

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