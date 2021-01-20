В центре Гамалеи рассказали об исследованиях "Спутник V" среди детей

Они пройдут в течение 2021 года

Клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей пройдут в течение 2021 года, сообщил заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов.

"Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - пояснил он.

Как передает ТАСС, Логунов руководит группой по созданию препарата для профилактики COVID-19, который будет применяться среди детей.

Ранее сообщалось, что в России началась процедура регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса - "КовиВак". Документы уже поступили в Минздрав.

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировано 21152 новых случая заболевания коронавирусом. Это минимум с ноября. Выздоровевших выявлено больше, чем заболевших - 25 тысяч 290 человек.

Видео: в России началась регистрация третьей отечественной вакцины от COVID-19

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