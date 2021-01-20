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Захарова назвала предвзятым решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею

15:46
  • среда
  • 20 января 2021

Это давление на белорусские власти

Политизированным и предвзятым назвала решение Международной федерации хоккея о лишении Минска чемпионата мира в 2021 году официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, это пример недопустимого использования санкционных инструментов в спорте.
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"То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное… каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации", - заявила Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Дипломат напомнила, что подобное испытывала и Россия при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. С Запада постоянно раздавались заявления, что нашу страну нужно лишить турнира – вместо того, чтобы дать возможность спокойно к нему подготовиться.

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