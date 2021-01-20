"Лицо принцессы Дисней": внешность Меган Маркл назвали идеальной

Ее лицо соответствует правилу золотого сечения

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати составил список знаменитостей с идеальными пропорциями лица, в которой попала супруга принца Гарри Меган Маркл.

Фрати объяснил, что у некоторых людей пропорции лица подходят под правило золотого сечения: соотношение подбородка, носа и лба равно 3:2:3. Такими пропорциями обладает и жена британского принца.

"У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше", - заявил эксперт.

Он добавил, что идеальными лицами также обладают Холли Уиллоуби, Сюзанна Рид, Ким Кардашьян и Мишель Киган, передает The Sun.

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