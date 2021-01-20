ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лицо принцессы Дисней": внешность Меган Маркл назвали идеальной

16:09
  • среда
  • 20 января 2021

Ее лицо соответствует правилу золотого сечения

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати составил список знаменитостей с идеальными пропорциями лица, в которой попала супруга принца Гарри Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл нашли новую работу
Меган Маркл обошла по популярности Елизавету II и Кейт Миддлтон

Фрати объяснил, что у некоторых людей пропорции лица подходят под правило золотого сечения: соотношение подбородка, носа и лба равно 3:2:3. Такими пропорциями обладает и жена британского принца.

"У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше", - заявил эксперт.

Он добавил, что идеальными лицами также обладают Холли Уиллоуби, Сюзанна Рид, Ким Кардашьян и Мишель Киган, передает The Sun.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Меган Маркл
Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.