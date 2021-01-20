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В России введут единый порядок оповещения о ЧС

15:56
  • среда
  • 20 января 2021

Законопроектом занимается МЧС

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали уведомление о начале разработки законопроекта МЧС, передает ТАСС. Документ установит единый порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также о военных конфликтах.

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"Единый порядок организации создания систем оповещения населения до настоящего времени не установлен действующими нормативными правовыми актами", - уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что в нынешних законах нет самого понятия "система оповещения населения". Этот проблем планируют устранить.

В конце прошлого года президент страны Владимир Путин подписал закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб. Документ призван оптимизировать работу системы, установив единые принципы, требования и регламенты.

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