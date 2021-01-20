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В НИЦ Гамалеи сообщили о 9-месячном иммунитете у привитых "Спутником V"

16:08
  • среда
  • 20 января 2021

Ранее Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины

Заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил в ходе пресс-конференции, что иммунитет у привитых вакциной "Спутник V" сохраняется уже 9 месяцев.

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"Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили", - цитирует Логунова ТАСС.

Он также подчеркнул, что у привитых людей уровень антител несколько выше, чем у переболевших коронавирусной инфекцией. Как отметил руководитель группы по созданию "Спутника V", это объясняется тем, что при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах. Плохо вырабатываются антитела и в постинфекционном периоде.

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей пройдут в течение 2021 года.

20 января в России начался процесс регистрации третьей отечественной вакцины от COVID-19 - соответствующие документы поступили в Министерство здравоохранения. Это "Ковивак" от центра имени Чумакова. Также в стране разрешено использование препарата от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".

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