В Киеве назвали возможным примирение России и Украины за один день

По мнению украинской стороны, ключ к решению конфликта находится у Владимира Путина

Россия и Украина могут примириться хоть за один день, если этого захочет президент Владимир Путин. Об этом заявил представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, у Путина находится ключ к решению конфликта между странами. "Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации США (после прихода к власти Джо Байдена), что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович в интервью украинскому телеканалу (цитата по РИА Новости).

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет покаяния от президента России. Министр надеется, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе.

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