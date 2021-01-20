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Кадыров заявил, что в Чечне не осталось террористов

16:26
  • среда
  • 20 января 2021

Ранее в регионе ликвидировали банду из пяти боевиков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал у себя в Telegram, что уничтоженные бандиты из группировки Аслана Бютукаева были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность в регионе.

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"Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Да, есть боевики, которые давно покинули Чечню и находятся далеко за ее пределами - на Ближнем Востоке", - отметил Кадыров.

Он добавил, что всех пятерых ликвидированных боевиков удалось опознать. Трое были уроженцами Чечни, один - Талды-Курганской области, один - Астраханской области.

Ранее об уничтожении группировки Кадыров лично доложил президенту России Владимиру Путину. По словам главы Чечни, Путин был в курсе операции с самого начала и "лично вносил корректировки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все участники спецоперации будут представлены к государственным наградам.

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