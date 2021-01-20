Собянин: Москва реализует масштабную программу строительства медучреждений

В ближайшие три года в Москве планируют возвести 30 поликлиник

В ближайшие три года в Москве планируют возвести 30 поликлиник. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра одной из них на западе столицы. В районе Солнцево строят пятиэтажное медучреждение общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В нём будут обслуживать как детей, так и взрослых. В поликлинике планируется открыть отделения функциональной и лучевой диагностики, а также дневной стационар. Чтобы обеспечить эпидемическую безопасность, здесь будут разделены потоки пациентов: на вход и выход.

Новый микрорайон - новые стандарты московского здравоохранения. В Солнцеве с ростом жилых кварталов параллельно создается и инфраструктура. За шесть месяцев на улице Авиаторов возвели огромное здание детско-взрослого филиала 212-й поликлиники.

"На ближайшие три года по планам адресной инвестиционной программы города предусмотрено строительство 30 зданий поликлиник. Одно из них строится в Солнцево. Начали строительство в прошлом году. Темпы неплохие, готовность достаточно большая по объему выполненных работ. По плану завершение запланировано на I квартал 2022 года, но, я думаю, закончите строительство и раньше", - заявил Собянин.

"Да. Будем стараться к концу года реализовать. На сегодняшний день состояние у нас - контур весь закрыт, витражные конструкции все смонтированы. Здание утеплено на 100%. Конструкция готова к облицовочным материалам", - сообщил подрядчик.

Пятиэтажное здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену. Это два блока - детское и взрослое - со своими отдельными входами и регистратурой, чтобы изолировать потоки. Заранее продумано и зонирование помещений - это позволит снизить вероятность возникновения очередей. А это в современных условиях - немаловажный фактор для профилактики заболевания коронавирусом. Пациентами новой поликлиники станут 50 тысяч жителей Солнцева и близлежащих районов ТиНАО. Все самые важные обследования можно будут пройти рядом с домом.

"Здесь будет все необходимое оборудование. Это и тяжелая техника - это современный цифровой рентген, маммограф, флюорограф, ультразвуковые аппараты. Будет современная эргономическая мебель, все будет удобно и для пациентов, и для врачей. Зона комфортного пребывания. Очень ждем новую современную поликлинику", - заявил главврач городской поликлиники №212 Андрей Смирнов.

Общим для взрослого и детского блоков станет только третий этаж. Там будет оборудовано отделение лучевой диагностики. Гордость строителей - инженерные коммуникации. Это то, что посетители не увидят, но ощутят на себе точно.

"У нас улучшенное воздухоснабжение. Ставятся специальные фильтры, позволяющие улавливать бактерии. Поликлиника будет соответствовать всем новым стандартам, которые выпущены по Москве", - заверил начальник управления по строительству объектов здравоохранения казенного предприятия города Москвы "Управление гражданского строительства" Никита Колупаев.

Прочувствовать эти стандарты жители Солнцева смогут уже в конце этого года. К этому времени строители обещают ввести здание в эксплуатацию.

Екатерина Гоголева, Андрей Пашутин, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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