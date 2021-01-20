Собянин посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 в театре "Геликон-опера"

Мэр столицы отметил, что москвичи активно откликаются на призыв вакцинироваться

Минздрав России получил документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от COVID-19. Разработка столичного центра имени Чумакова называется "КовиВак". Разрешение на препарат, как ожидается, выдадут уже в середине следующего месяца. Между тем, по информации оперативного штаба, темпы роста числа выздоровевших в стране продолжают увеличиваться. За сутки болезнь побороли 25290 человек, новых случаев зафиксировано 21152. В регионах открываются дополнительные прививочные пункты.

Из далекого кузбасского села Конево в поликлинику - на социальном такси. Водитель уже знает, кто из местных жителей хочет сделать прививку от коронавируса, и подвозит их к дверям медучреждения. Супруги Татьяна и Владимир Мендель записались заранее. В силу возраста они находятся "в группе риска".

"Давно решили, сразу с осени еще, что будем прививаться. Потому что дети, внуки к нам не стали ездить, чтобы нас не заразить. И сидим мы вдвоем. А сейчас мы привились - они к нам будут ездить", - говорит жительница Кемеровской области Татьяна Мендель.

В Кемеровской области кабинеты для вакцинации открыты в 42 поликлиниках и больницах. Пенсионерам о возможности привиться рассказывают соцработники, которые к этому моменту сами приобрели иммунитет от вируса.

Сегодня в России открыты около 2200 прививочных пунктов. В ежедневном режиме они получают новые партии препаратов. Так, в Забайкальский край из Москвы доставили более четырех тысяч доз вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Для хранения такого объема лекарства здесь оборудовали новую морозильную камеру, где поддерживается необходимая температура ниже минус 18 градусов.

"Данная вакцина будет развезена в автомобилях-рефрижераторах по лечебным учреждениям города Чита и центральным районным больницам Забайкальского края для массовой вакцинации населения", - сообщил директор ГУП Забайкальского края "Аптечный склад" Сергей Чумаков.

Примета времени - услышать приглашение на прививку в стенах театра. В "Геликон-опере" мобильный пункт вакцинации в первые же часы после открытия пользуется популярностью. О возможности привиться здесь жители окрестных домов узнали накануне из SMS-рассылки.

"Я проживаю здесь совершенно рядом: пять минут ходьбы. Мне это очень удобно. Пришел сюда, организовано здесь все очень замечательно", - поделился впечатлениями Игорь Щербина.

Пункт вакцинации пока работает с 10 утра до 9 вечера. Среди первых, кто выразил желание сделать прививку – это сотрудники театра во главе с художественным руководителем.

"Есть время, когда прививаются артисты других московских театров - мы договорились об этом. Постоянно в течение дня идут еще и москвичи. Вечером, когда спектакль, перед спектаклем, может привиться часть публики, которая приходит на спектакль, в антракте тоже", - рассказал гендиректор, худрук театра Дмитрий Бертман.

Процедурный кабинет в театре осмотрел Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что москвичи активно откликаются на призыв вакцинироваться.

"В одно из направлений главных - вакцинацию - включились коммерческие торговые центры и даже вот "Геликон-опера" проявила инициативу. Это очень тоже важно, потому что сегодня в сфере пострадавших - наша культура, театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры. И когда сами театры вносят посильный вклад в эту борьбу, это здорово, это гражданский мужественный поступок", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

К началу этой недели количество пунктов вакцинации в Москве превысило сотню. Сегодня мобильные точки открылись в нескольких крупных торговых центрах и популярном фудмолле. Процедура - как в поликлинике - сначала осмотр терапевта, заполнение анкеты. Затем сама прививка и еще полчаса - под наблюдением медиков. Но предварительная запись не нужна, только документ, удостоверяющий личность. То есть вакцинироваться могут и гости столицы.

"У нас проходит очень большой поток гостей. У нас примерно 10 тысяч человек в день. Хотя иногда бывает и больше. Мы специально рассчитывали, что наши дорогие гости будут приходить вакцинироваться, так что у нас зона ожидания - она достаточно большая", - сказал гендиректор гастроквартала Александр Рафаилов.

Сейчас производство российской вакцины против коронавируса развернуто на 6 площадках - все партии препарата проходят единую систему контроля качества. В феврале в регионы планируют поставить более 5 миллионов доз препарата, заявляют в министерстве здравоохранения.

"Сегодня идет снижение заболеваемости, и я думаю, что велика роль в этом и вакцинации. Поэтому система будет адаптироваться и трансформироваться быстро именно под задачи", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также глава Минздрава заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в нашей стране может быть выработан уже в этом полугодии. Министр уточнил, что для достижения такой цели необходимо вакцинировать 60% населения.

Егор Киселёв, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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