ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зоопарк в США выпустил пингвинов на прогулку (видео)

18:29
  • среда
  • 20 января 2021

Они сами исследовали пространство, в котором им предстоит жить

Зоопарк американского города Цинциннати (штат Огайо) опубликовал забавные кадры первой прогулки пингвинов по своей территории. Четыре птицы - новобранцы этого питомника.

На кадрах, распространённых в Сети, видно, как пингвинов выпустили, чтобы они сами исследовали то пространство, в котором им предстоит жить, передает "ТВ Центр". Птицы выходят в коридор, спускаются по лестнице и направляются к выходу на улицу.

Пользователи Сети отметили, что пингвины проявляют дружелюбие к окружающим людям, но держатся очень организованной группой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пингвины
Пингвины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.