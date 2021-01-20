Зоопарк в США выпустил пингвинов на прогулку (видео)

Они сами исследовали пространство, в котором им предстоит жить

Зоопарк американского города Цинциннати (штат Огайо) опубликовал забавные кадры первой прогулки пингвинов по своей территории. Четыре птицы - новобранцы этого питомника.

На кадрах, распространённых в Сети, видно, как пингвинов выпустили, чтобы они сами исследовали то пространство, в котором им предстоит жить, передает "ТВ Центр". Птицы выходят в коридор, спускаются по лестнице и направляются к выходу на улицу.

Пользователи Сети отметили, что пингвины проявляют дружелюбие к окружающим людям, но держатся очень организованной группой.

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