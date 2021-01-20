Иностранцы летят в Россию за вакциной "Спутник V"

О желании привиться российским препаратом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 96 миллионов 300 тысяч. Из них каждый четвёртый зафиксирован в США. По стране уже несколько месяцев распространяется новая разновидность COVID-19. Этот штамм выявили в Калифорнии. Но более летальным американские учёные его не считают. Хотя не исключают возросшую контагиозность. "Британский" же штамм вируса, появившийся в декабре, за неделю обнаружили ещё в 10 странах. Общее число государств, где он найден, достигло 60.

33 тысячи новых случаев за сутки. Для Великобритании - огромные цифры. Страна вот уже несколько недель находится в режиме строжайшего локдауна. Но справиться со второй волной эпидемии пока так и не получается.

"Я сейчас чувствую себя словно запертой в подвале. А вода медленно поднимается к горлу. Это чувство сильного страха. Я была такой наивной весной, думала, что у нас не будет второй волны. Но вот, пожалуйста. Сейчас в реанимации такое количество пациентов, которого не было никогда", - сказала медсестра Карен Келли.

Новый, более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Британии, уже зафиксирован в 60 странах, в том числе в Германии. Канцлер Ангела Меркель вновь продлевает национальный локдаун до 14 февраля. А еще вводит новые правила ковид-безопасности: в общественных местах носить тряпичные маски теперь нельзя. Разрешены только медицинские маски или респираторы.

"Все наши усилия остановить распространение инфекции сталкиваются с серьезной угрозой. Особенно пугает британский штамм коронавируса. Он оказался опасным даже для детей и подростков. Причем в большей степени, чем мы ожидали. Поэтому школы пока останутся закрытыми. То же самое касается и детских садов", - объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Продлевает карантин и Латвия - до 7 февраля. Новые ограничения вводит Испания. Страна побила собственный рекорд по числу заболевших – 85 000 случаев за выходные. Нагрузка на больницы растет. А начавшаяся вакцинация - наоборот - пока буксует.

"У нас ограничено передвижение между регионами. В некоторых местах непросто доехать даже до госпиталей, которые сейчас переполнены. Мы используем грузовики, чтобы добраться до пациентов. Можем оказать помощь и провакцинировать", - сказал сотрудник скорой помощи Диего Ретро.

В ряде регионов уже действует комендантский час. Теперь к нему добавляются новые меры. В провинции Валенсия закрываются бары и рестораны. Сокращается время работы магазинов. Об уровне деловой активности говорят вот эти кадры - пустые улицы, а в обычно шумном валенсийском порту плещутся дельфины.

Немногим лучше ситуация и во Франции. 23 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. При таких показателях отменять комендантский час рано. Хотя бизнес каждый день несет колоссальные убытки.

- Ситуация очень тревожная. Из-за комендантского часа мы потеряли 35% наших клиентов. Если так будет продолжаться и дальше, я не знаю, как мы будем справляться.

Ситуацию может изменить только массовая вакцинация. Но ее темпы во многих странах оставляют желать лучшего. Производство европейской вакцины пока не набрало нужную мощность. Поэтому многие сейчас всерьез возлагают надежду на российский "Спутник V". В феврале должна начаться сертификация препарата в Европейском Союзе. А пока желающим получить вакцину приходится искать другие способы. Вот, например, израильский журналист специально прилетел в Москву, чтобы сделать прививку.

"В России с самого начала старались сделать так, чтобы вакцинация была доступна всем. При этом непрерывно увеличивают объёмы производства препаратов", - заявил израильский телеведущий Дов Гиль-Хар.

Еще раньше вакцинацию прошел посол Италии в России Паскуале Терраччано. О желании привиться российским препаратом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица. На сегодняшний день "Спутник-V" уже разрешён для использования в 8 странах. И их, вероятно, станет только больше. 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру подготовки регистрационной заявки "Спутник V". Что позволит включить первую в мире вакцину от коронавируса в список рекомендуемых ВОЗ препаратов.

Екатерина Выскребенцева. Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"