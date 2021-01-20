Появилось видео того, как Трамп покидает Белый дом

Он не стал дожидаться инаугурации Джо Байдена

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул Белый дом в преддверии инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Кадры того, как Трамп с супругой Меланьей направляются к вертолету, распространило информагентство Reuters.

Уточняется, что президент США направился в город Палм-Бич, штат Флорида, не став дожидаться официальной процедуры вступления Байдена в должность. Инаугурация последнего начнется в полдень по местному времени (20:00 по Москве).

Выборы в Штатах прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков утвердила результаты голосования 14 декабря. Трамп обращался в суды с требованием пересчитать голоса, но все иски были отклонены. Сенат и Палата представителей Конгресса утвердили победу Байдена 6 января. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, полиция применила в ответ силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

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