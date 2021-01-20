ОБСЕ предостерегла Киев от применения силы в Донбассе

Ведь такими способами устойчивый мир не установить

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швеции Анн Линде дала интервью украинскому изданию "Европейская правда". В нем она заявила, что киевским властям не стоит применять силу в Донбассе.

Линде спросили, может ли ситуация в Нагорном Карабахе стать для Киева примером.

"Да - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но нет - в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить", - сказала дипломат.

Ранее представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут примириться хоть за один день, если этого захочет президент Владимир Путин.

В декабре российский лидер отметил, что прекратить конфликт в Донбассе у лидеров Украины не получается, так как они сначала опираются на большинство, а после прихода к власти "оглядываются на крайние националистические силы". По словам Путина, Россия будет наращивать поддержку региона.

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