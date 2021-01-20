Высоцкая показала фотографию с венчания с Кончаловским

Актриса решила поделиться снимком спустя два года после совершения обряда

Актриса Юлия Высоцкая показала в инстаграме фотографию с церемонии венчания с режиссером Андреем Кончаловским.

Торжество состоялось 20 января 2019 года, однако Высоцкая решила поделиться снимком только спустя два года. Венчание пары, которая вместе уже более 20 лет, прошло в Троицком соборе Псковского Кремля.

На фотографии актриса идет под руку с мужем неподалеку от собора. Поверх подвенечного платья звезды накинута шуба, а лицо закрывает фата.

У Высоцкой и Кончаловского двое детей: сын Петр и дочь Мария. В 2013 году семья попала в аварию во Франции, после которой Мария впала в кому.

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