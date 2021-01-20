ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Высоцкая показала фотографию с венчания с Кончаловским

16:52
  • среда
  • 20 января 2021

Актриса решила поделиться снимком спустя два года после совершения обряда

Актриса Юлия Высоцкая показала в инстаграме фотографию с церемонии венчания с режиссером Андреем Кончаловским.

Юлия Высоцкая не смогла рассказать о женском счастье
"Невозможно спать": Высоцкая рассказала о приступах паники

Торжество состоялось 20 января 2019 года, однако Высоцкая решила поделиться снимком только спустя два года. Венчание пары, которая вместе уже более 20 лет, прошло в Троицком соборе Псковского Кремля.

На фотографии актриса идет под руку с мужем неподалеку от собора. Поверх подвенечного платья звезды накинута шуба, а лицо закрывает фата.

У Высоцкой и Кончаловского двое детей: сын Петр и дочь Мария. В 2013 году семья попала в аварию во Франции, после которой Мария впала в кому.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.