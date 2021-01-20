ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запретили аниме "Тетрадь смерти"

16:57
  • среда
  • 20 января 2021

Суд посчитал, что оно подталкивало детей к суициду

В России признали запрещенным японское аниме "Тетрадь смерти", снятое по одноименной манге. Решение принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры, передает ТАСС.

В России могут запретить четыре аниме-сериала и песню Моргенштерна
Минпромторг попросили запретить детское шампанское

"Нами достоверно представлено, что эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Иски с требованием запретить мультфильм были поданы в декабре 2020 года. Поводом для судебного разбирательства стало несколько резонансных событий. В частности, в Санкт-Петербурге школьник выпал из окна - он был фанатом аниме "Тетрадь смерти", состоял в соответствующей группе в одной из соцсетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук - как у главного героя.

Ранее аниме требовали запретить в 2013 году. Тогда в Екатеринбурге нашли тело школьницы - в ее личных вещах обнаружились комиксы "Тетрадь смерти".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дети смотрят телевизор
Дети смотрят телевизор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.