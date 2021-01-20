В России запретили аниме "Тетрадь смерти"

Суд посчитал, что оно подталкивало детей к суициду

В России признали запрещенным японское аниме "Тетрадь смерти", снятое по одноименной манге. Решение принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры, передает ТАСС.

"Нами достоверно представлено, что эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Иски с требованием запретить мультфильм были поданы в декабре 2020 года. Поводом для судебного разбирательства стало несколько резонансных событий. В частности, в Санкт-Петербурге школьник выпал из окна - он был фанатом аниме "Тетрадь смерти", состоял в соответствующей группе в одной из соцсетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук - как у главного героя.

Ранее аниме требовали запретить в 2013 году. Тогда в Екатеринбурге нашли тело школьницы - в ее личных вещах обнаружились комиксы "Тетрадь смерти".

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