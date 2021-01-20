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Депутат МГД Мельникова отметила преимущества участия в волонтерских программах для пенсионеров

17:01
  • среда
  • 20 января 2021

Программа "Молоды душой" даст этой возрастной группе широкие возможности в городских проектах и инициативах

В Мосгордуме рассказали об участии горожан старшего возраста в волонтерских программах. Так, по словам депутата МГД Ольги Мельниковой, в столице уже есть 600 волонтеров старше 55 лет, и это число будет расти.

"Помогать ближнему хочет не только молодежь. Наши пенсионеры на своем опыте знают, как важна поддержка сообщества, связь между поколениями и взаимовыручка. Использовать их жизненный опыт и дать им новые инструменты для работы — это современное продолжение хороших, добрых традиций, которые есть в нашем обществе", - считает Мельникова (цитата по АГН "Москва").

По словам парламентария, в будущем можно прогнозировать большой отклик со стороны московских пенсионеров. Она объяснила, что программа "Молоды душой" даст этой возрастной группе широкие возможности в городских проектах и инициативах.

В сфере интересов волонтеров старшего возраста - социальные начинания, экологические инициативы, спорт, искусство и патриотические мероприятия. Для них созданы специальные учебные программы, где можно получить необходимые знания по всем вопросам, с которыми может столкнуться доброволец

Власти подчеркивают, что участие во всех мероприятиях будет безопасным. В зависимости от эпидемиологической ситуации мероприятия программы будут проходить либо очно, либо в онлайн-формате.

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