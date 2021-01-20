Депутат МГД Гусева: Рост инвестиций в экономику Москвы обусловлен ее стабильностью

За последние годы в столице реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекции, Москва была и остается перспективным городом с точки зрения инвестиций любого рода. Об этом заявила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева.

"Уже сейчас на долю Москвы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Такое положение дел обусловлено не только и не столько статусом столицы, но и взвешенной инвестиционной политикой", - сообщила она.

Парламентарий отметила, что за последние годы в Москве реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов. В частности, власти последовательно расширяли перечень мер налогового стимулирования для предприятий, занятых в приоритетных отраслях экономики.

Гусева также сообщила, что на данный момент всего около 7% налоговых поступлений города формируются сырьевым сектором; наиболее интенсивно растущими отраслями экономики Москвы сейчас являются ИТ-сфера, экономика услуг, новая (прежде всего также высокотехнологичная) промышленность, креативные индустрии.

По ее словам, заметные успехи достигнуты в поддержке инноваций — это подтверждает недавно составленный международный рейтинг Tech Cities of the Future, в котором столица заняла 18-ю позицию из 76.

"Для инновационных компаний в столице создана благоприятная экономическая среда: сниженные налоговые ставки, льготное кредитование, гранты, бизнес-консультирование и многие другие меры поддержки, которые позволяют предпринимателям успешно развивать свои проекты и привлекать частные инвестиции", - отметила парламентарий (цитата по АГН "Москва").

Как объяснила Гусева, благодаря системе мер поддержки и развитой инновационной инфраструктуре на каждый 1 рубль, вложенный городом в развитие, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций.

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