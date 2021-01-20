ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Гусева: Рост инвестиций в экономику Москвы обусловлен ее стабильностью

17:38
  • среда
  • 20 января 2021

За последние годы в столице реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекции, Москва была и остается перспективным городом с точки зрения инвестиций любого рода. Об этом заявила  председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева.

"Уже сейчас на долю Москвы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Такое положение дел обусловлено не только и не столько статусом столицы, но и взвешенной инвестиционной политикой", - сообщила она.

Парламентарий отметила, что за последние годы в Москве реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов. В частности, власти последовательно расширяли перечень мер налогового стимулирования для предприятий, занятых в приоритетных отраслях экономики.

Гусева также сообщила, что на данный момент всего около 7% налоговых поступлений города формируются сырьевым сектором; наиболее интенсивно растущими отраслями экономики Москвы сейчас являются ИТ-сфера, экономика услуг, новая (прежде всего также высокотехнологичная) промышленность, креативные индустрии.

По ее словам, заметные успехи достигнуты в поддержке инноваций — это подтверждает недавно составленный международный рейтинг Tech Cities of the Future, в котором столица заняла 18-ю позицию из 76.

"Для инновационных компаний в столице создана благоприятная экономическая среда: сниженные налоговые ставки, льготное кредитование, гранты, бизнес-консультирование и многие другие меры поддержки, которые позволяют предпринимателям успешно развивать свои проекты и привлекать частные инвестиции", - отметила парламентарий (цитата по АГН "Москва").

Как объяснила Гусева, благодаря системе мер поддержки и развитой инновационной инфраструктуре на каждый 1 рубль, вложенный городом в развитие, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.