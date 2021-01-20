В центре Мадрида прогремел взрыв

По данным СМИ, пострадали шесть человек

Мощный взрыв произошел в здании в центре Мадрида, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Два очевидца сообщили, что слышали сильный грохот, очень похожий на звук взрыва. Экстренные службы города пока не прокомментировали ситуацию.

Местное телевидение передает, что пострадать могли шесть человек. По предварительным данным, взрыв произошел на улице Толедо примерно в 15:00 по местному времени (17:00 по Москве). Разрушены верхние этажи здания. Отмечается, что это мог быть дом престарелых или же строение, расположенное по соседству с ним. Идет эвакуация.

Как передают СМИ с места событий, предварительная версия случившегося - взрыв газа. Повреждено оказалось расположенное неподалеку задние церкви Ла Палома. Дополнительные детали инцидента уточняются.

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