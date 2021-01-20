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Названа предварительная причина мощного взрыва в Мадриде

17:56
  • среда
  • 20 января 2021

Жильцов из взорвавшегося здания эвакуируют в отель напротив

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида, передает "ТВ Центр". Судя по видео, три верхних этажа сильно разрушены, на улице - много мусора и обломков.

По данным местных СМИ, взрыв мог произойти в доме престарелых. Причины хлопка пока неизвестны, но озвучена версия об утечке газа. Официально о жертвах не сообщается, однако телеканал TeleMadrid со ссылкой на источники в полиции заявил о гибели нескольких человек. Известно о шестерых пострадавших.

В настоящее время жильцов из взорвавшегося здания эвакуируют в отель напротив.

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