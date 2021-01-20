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Врач рассказала, чем опасна борьба с бессонницей

17:53
  • среда
  • 20 января 2021

Самостоятельно назначать себе снотворное не стоит

Бороться с бессонницей самостоятельно довольно опасно, считает кандидат медицинский наук Марина Аникина. По ее словам, без назначения врача принимать снотворное - значит, подвергать свое здоровье большим рискам.

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Многие люди, уточнила Аникина, считают прием мелатонина безопасным, так как он вырабатывается в организме человека. Однако прием данного средства должен контролировать специалист, ведь далеко не все хорошо переносят мелатонин.

"Это риск развития в будущем депрессии, деменции", - сказала врач в эфире телеканала "Россия 1". Кроме того, ряд препаратов от бессонницы могут вызывать привыкание. Если же принимать их постоянно, увеличивается риск инфаркта.

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