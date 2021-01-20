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Россияне стали чаще отдыхать зимой в Турции

18:04
  • среда
  • 20 января 2021

Вырос спрос и на покупку там квартир

В зимний период 2020–2021 года каждый третий приобретенный россиянами тур - в Турцию, передает РИА "Новости" со ссылкой на онлайн-сервис Travelata.

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Уточняется, что в прошлом году в холодный сезон в Турцию было приобретено 15% путевок, в этом году - 31%.

Вместе с тем средний чек на зимний отдых в Турции вырос до 58 тысяч рублей (46 тысяч рублей годом ранее). Самым дорогим направлением стал Белек, средняя стоимость путевки туда - 98 тысяч рублей. На втором месте расположилась Анталья, на третьем - Сиде. Далее идут Стамбул и Аланья.

При этом растет и спрос на турецкие дома и квартиры в курортных городах. Эксперты связывают это с переходом на удаленную работу.

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