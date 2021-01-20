Посольство: данных о пострадавших в Мадриде россиянах нет

Жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека

Посольство России в Испании отреагировало на информацию о мощном взрыве, прогремевшем днем в среду в здании в центре Мадрида. Как говорится в сообщении диппредставительства, по имеющейся на данный момент информации, россияне в инциденте не пострадали.

"Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет", - сообщили в посольстве. Там добавили, что поддерживают связь с экстренными службами города.

На место взрыва направился мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Он заявил, что погибли по меньшей мере два человека. Глава города также подтвердил, что предварительная версия ЧП - взрыв газа. СМИ пишут о четырех жертвах.

На месте работают экстренные службы, людей из соседних зданий эвакуируют. Идет обсуждение возможности снести остатки дома контролируемым взрывом. По данным местного радио, ЧП произошло в строении, где живут священники. Оно располагается рядом с церковью.

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