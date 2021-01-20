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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

18:36
  • среда
  • 20 января 2021

Обсуждалась в том числе борьба с COVID-19

Президент России Владимир Путин по телефону провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

В начале января Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде заявил, что считает Путина своим другом. Как добавил белорусский президент, их с Путиным "загнали в одну команду" в политике. В хоккей лидеры также играют в одной команде, уточнил Лукашенко.

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